Anasayfa Video Galeriler Gündem Teslim olan Rus askerinin gözyaşları! Ukraynalılar karnını doyurdu Teslim olan Rus askerinin gözyaşları! Ukraynalılar karnını doyurdu 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 09:40 Ukrayna'da teslim olan bir Rus askeri Ukraynalıların şefkati karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622062e4e54a61556d0abe93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Isparta, yine kar, yine elektrik kesintisi! Kurtarma helikopteri düştü, 5 ölü var! Antalya'da hortum dehşeti! Mahalleyi yıkıp geçti Bilal Erdoğan: ''Starbucks’a gidince Türk kahvesi söyleyin'' Habertürk canlı yayını karıştı! Abdullah Ağar sinirlerine hakim olamadı Trafikteki çakarlı kadın ''girişimci'' böyle yakalandı Bayraktar AKINCI-B envantere giriyor Ukrayna direniyor... Kiev'de siren ve bomba sesleri Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı