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  4. Teslim olan Rus askerinin gözyaşları! Ukraynalılar karnını doyurdu

Teslim olan Rus askerinin gözyaşları! Ukraynalılar karnını doyurdu

Ukrayna'da teslim olan bir Rus askeri Ukraynalıların şefkati karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

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