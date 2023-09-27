Anasayfa Video Galeriler Gündem Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:40 Güncelleme: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:40 Üretim bandından inen yeni Togg’lar Zeytinburnu’ndaki deneyim merkezine getirildi. Yeni sahiplerini bekleyen T10X model Togg’ların 6 farklı rengiyle teslimat alanında olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6514069a6228d40381381ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Lüks restoranda garson terörü kamerada Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu! Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor