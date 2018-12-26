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  3. 26 Aralık 2018 20:49

Ney'in varoluşu... Bir Ebru Eğinlioğlu röportajı

Ebru Eğinlioğlu, "ney"in hikayesini UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan ettiği Neyzen Gökhan Özkök'e sordu. İşte İslam aleminin ve tasavvuf müziğinin vazgeçilmezi "ney"in öyküsü...

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