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  3. 26 Mayıs 2017 10:45

Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın

Adana’da Ramazan ayı öncesi at ve eşek kasaplarına yönelik operasyonda 13 eşek, 3 at ve 3 sıpa kesilmekten kurtarıldı. Ahırda ise at ve eşek etleri ile birlikte kanlı motorlu testere bulundu.

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