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  3. 15 Haziran 2019 20:20

Testereyle bacağını kesen adam ağaçta mahsur kaldı

Van’ın Özalp ilçesinde bahçesindeki kavak ağaçları budamak isterken testereyle bacağını keserek yaralanan ve ağaçta mahsur kalan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesinde bahçesindeki kavak ağaçları budayan Kemal Şahin isimli vatandaş, testereyle kuru dalları keserken bir anlık dalgınlık nedeniyle bacağını kesti. Bacağından...

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