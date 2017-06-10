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  3. 10 Haziran 2017 18:45

Teyzeler karayolunu trafiğe kapattı

Kütahya’da bir süre önce hayvan otlattıkları meraya müze yapılmasını istemeyen mahalleliler, orak ve baltalarla karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

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