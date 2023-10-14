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Tezgahlarda lüfer bolluğu: Fiyatı yarı yarıya düştü

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İstanbul'daki balık tezgahlarında lüfer bollaştı. Geçen hafta 200 liradan satılan lüfer, 100 liraya kadar geriledi.

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