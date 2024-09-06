Anasayfa Video Galeriler Gündem Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 15:35 Av sezonunun başlamasıyla en ucuz palamut 40 liradan, en pahalı hamsi 250 liradan tezgahlarda yerini aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66daf72226241906290f20e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı 8 terörist etkisiz hale getirildi Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Nihal Candan'dan kardeşine: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı Kendi işini bırakıp başlamıştı... Şimdi tanesini 30 bin Dolar'dan yurtdışına satıyor Köpeğe tüfekle ateş eden psikopat kamerada Bir kadın cinayeti daha: Çalıştığı fabrikada katledildi 27 hain daha etkisiz hale getirildi