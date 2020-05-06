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  3. 06 Mayıs 2020 16:45

TFF Başkanı Özdemir resmen açıkladı: İşte Süper Lig'in başlangıç tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'le ilgili kesin kararını verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

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