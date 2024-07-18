Anasayfa Video Galeriler Gündem TFF'de seçim günü TFF'de seçim günü 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 14:21 Güncelleme: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:21 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını seçmek için toplandı. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlık için yarışacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6698fac52f6e5c26b5033723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını Burası İstanbul'un uçurumun kenarına sıkışan mahallesi Katil damat kamerada: Tabancayla vurdu, tekmeleyip, üstüne bastı İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti Kur'an-ı Kerim'e bir çirkin saldırı daha... ''Gereği yapıldı'' İstanbul'da 463 yıllık tarihi camide pes dedirten görüntüler Marketi kirletmemek için ayakkabısını çıkardı Adanalılar katmeri kebap yaptı... İşte o ilginç lezzet Orman yangınlarıyla yapay zekalı mücadele başlıyor