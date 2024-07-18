TFF'de seçim günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkanını seçmek için toplandı. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlık için yarışacak.

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