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  3. 24 Aralık 2019 17:00

TGB'nin kadın konulu eylemine kadın protestosu

Ankara Üniversitesi'nde toplanarak son dönemde kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla Şili'den tüm dünyaya yayılan "Las Tesis" eylemlerini protesto eden TGB'lilere, kadınlar mor boya atarak tepki gösterdi.

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