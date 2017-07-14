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  3. 14 Temmuz 2017 18:45

TGRT Haber direnişin sesiydi! Binali Yıldırım TGRTden seslendi...

Bir millet vatanına, ülkesine, birliğine ve dirliğine sahip çıktı. İhlas Medya en uzun gecede yaşanan kahramanlıkları anbean ekranlara taşıdı.

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Darbeci hainler Bekir Bozdağın tarihi konuşmasını hesaba katmadılar!
Darbeci hainler Bekir Bozdağın tarihi konuşmasını hesaba katmadılar!
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Nuri Elibol TGRT Haberden seslendi! Şehit olacaksak hepimiz olalım
Nuri Elibol TGRT Haberden seslendi! Şehit olacaksak hepimiz olalım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haberden millete seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haberden millete seslendi
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Hiçbir şey TGRT Haberi durduramadı!
Hiçbir şey TGRT Haberi durduramadı!
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15 Temmuz ihanet gecesini unutmadık, unutturmayacağız
15 Temmuz ihanet gecesini unutmadık, unutturmayacağız
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Milletin kanalı TGRT Haber milletin yanında yer aldı
Milletin kanalı TGRT Haber milletin yanında yer aldı