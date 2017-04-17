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  3. 17 Nisan 2017 00:50

TGRT Haberde 16 Nisan demokrasi şöleni mehter takımıyla kutlandı!

TGRT Haber'de yayınlanan Referandum 2017 gecesi programında 16 Nisan demokrasi şöleni Eyüp Belediyesi Mehter Takımı ile böyle kutlandı.

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Referandum kutlaması havadan görüntülendi
Referandum kutlaması havadan görüntülendi
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CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırı
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YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
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