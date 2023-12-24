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TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma

TGRT Haber, yayına Starbucks bardağı ile çıkan spiker Meltem Günay ve haber bülteni yönetmenin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

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