Anasayfa Video Galeriler Gündem TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma 24 Aralık 2023 Pazar Saat: 22:15 TGRT Haber, yayına Starbucks bardağı ile çıkan spiker Meltem Günay ve haber bülteni yönetmenin iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65888360a3f7191db20ae713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı