Anasayfa Video Galeriler Gündem The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi 24 Eylül 2024 Salı Saat: 10:15 Güncelleme: 24 Eylül 2024 Salı 10:15 'The Platform 2', Netflix'te 4 Ekim'de yayınlanacak. Filmin ilk fragmanı da Netflix'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f26723237ff74b4f07bf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı Türkiye'nin 2. zirvesi beyaza büründü İsrail, Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var İETT otobüsü dükkana daldı: O anlar kamerada İstanbul'da fabrika yangını 58 ilde tefeci operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Bu sefer ABD değil İstanbul: Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Dünyanın diğer ucu bu dünyada cehennemi yaşıyor: Yüzlerce ölü var