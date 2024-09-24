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  4. The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi

The Platform 2'den beklenen yeni fragman geldi

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'The Platform 2', Netflix'te 4 Ekim'de yayınlanacak. Filmin ilk fragmanı da Netflix'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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