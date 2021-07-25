Anasayfa Video Galeriler Gündem The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek! The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek! 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 21:40 The Walking Dead, yakında final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin final sezonundan yeni bir fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fdb01bb2a2b93ed8130c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üsküdar'da yangın paniği TRT'den İzmir Marşı'na sansür Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da ''Pakistanlı'' dehşeti: Afganları kaçırıp katlettiler! Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi!