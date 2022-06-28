Anasayfa Video Galeriler Gündem THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:55 Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bade238671c81d4452845b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı