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THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi.

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