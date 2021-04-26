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Thodex soruşturmasında yeni gelişme

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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