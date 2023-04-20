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Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi

Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi.

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