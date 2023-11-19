Anasayfa Video Galeriler Gündem THY, 105 seferini iptal etti THY, 105 seferini iptal etti 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 13:50 Güncelleme: 19 Kasım 2023 Pazar 13:50 İstanbul'da fırtına nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. THY bugün 105 seferini iptal etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6559e8784511e2a1c602b957" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti! Zincirsiz araçlar geri çevriliyor Çöplükte kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi! İstanbul'da balık halinde yangın Çöp evden kurtarılan çocuğun son hali ortaya çıktı İstanbul'da toprak kayması! Faciadan dönüldü