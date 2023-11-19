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THY, 105 seferini iptal etti

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İstanbul'da fırtına nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. THY bugün 105 seferini iptal etti.

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