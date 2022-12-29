Anasayfa Video Galeriler Gündem THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 19:30 Trabzon'dan İstanbul'a gitmek için havalanmaya hazırlanan THY'na ait yolcu uçağında yabancı uyruklu bir yolcunun diğer yolculara gönderdiği "yanan uçak" fotoğrafı büyük paniğe yol açtı. Uçak tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63adc09f7cea810a3a4b4a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat