THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi

Trabzon'dan İstanbul'a gitmek için havalanmaya hazırlanan THY'na ait yolcu uçağında yabancı uyruklu bir yolcunun diğer yolculara gönderdiği "yanan uçak" fotoğrafı büyük paniğe yol açtı. Uçak tahliye edildi.

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