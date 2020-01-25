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  3. 25 Ocak 2020 01:55

THY ve Pegasus'tan Elazığ'a ek deprem seferi

Türk Hava Yolları, 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası, 150 lira sabit fiyatla Elazığ'a ek seferler düzenleneceğini duyurdu.

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Aylar önce Elazığ depremi için aylar öncesinden uyarmıştı!
Aylar önce Elazığ depremi için aylar öncesinden uyarmıştı!
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Deprem bölgesinde şimdi de don riski!
Deprem bölgesinde şimdi de don riski!
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Kandilli Rasathanesi'nden beklenen açıklama geldi
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Elazığ'dan yürek yakan görüntü! Çocukları için kendini feda etti!
Elazığ'dan yürek yakan görüntü! Çocukları için kendini feda etti!
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Önce deprem ardından yangın! Elazığ'da kabus gecesi
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