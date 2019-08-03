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  3. 03 Ağustos 2019 17:55

THY yolcu uçağı savaş alanına döndü

İstanbul-Yekaterinburg seferini yapmak üzere olan Türk Hava Yolları (THY) uçağında, Rus yolcular arasında kavga çıktı. Kavga anı başka bir yolcu tarafından kayda alındı.

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