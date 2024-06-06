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THY yolcu uçağında tedirgin eden acil durum bildirimi

Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağı acil durum bildirdikten sonra İstanbul'a iniş yaptı.

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