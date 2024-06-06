Anasayfa Video Galeriler Gündem THY yolcu uçağında tedirgin eden acil durum bildirimi THY yolcu uçağında tedirgin eden acil durum bildirimi 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 22:35 Türk Hava Yolları’na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağı acil durum bildirdikten sonra İstanbul'a iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66620f85e2279ebd7601a413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı