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  3. 13 Nisan 2017 15:20

THY'den uzak doğu yemekleri

Türk Hava Yolları (THY) Busıness Class sınıfı yolcuları için özel hizmet verdiği CİP salonlarında Uzak Doğu mutfağı haftası başlattı. Yolcular bugün ilk olarak salonlarda Japon yemeklerinin tadına baktı.

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