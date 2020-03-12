  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mart 2020 13:05

THY'den yolcularına ''koronavirüs'' mektubu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, koronavirüs salgınıyla ilgili yolculara e-posta gönderdi. Aycı, THY'nin tüm gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Video Galeri
ABD'den koronavirüs kararı! Listede Türkiye yok
ABD'den koronavirüs kararı! Listede Türkiye yok
Video Galeri
İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada
İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada
Video Galeri
İzmir'de korku dolu anlar! AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı
İzmir'de korku dolu anlar! AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı
Video Galeri
İşte koronavirüsten koruyan ışık: Virüsün DNA'sını bozuyor
İşte koronavirüsten koruyan ışık: Virüsün DNA'sını bozuyor
Video Galeri
TSK'da koronavirüs alarmı! Bakan Akar açıkladı: İzinler iptal
TSK'da koronavirüs alarmı! Bakan Akar açıkladı: İzinler iptal
Video Galeri
Türkiye için yeni tehdit ! Çekirgeler geliyor
Türkiye için yeni tehdit ! Çekirgeler geliyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM