Anasayfa Video Galeriler Gündem THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı 25 Mart 2021 Perşembe Saat: 18:05 Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ca6cbf92576532127b2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı! ''Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir'' Camdaki Kız'ın yeni tanıtımına damga vuran sahne Böyle aldatma görülmedi! ''Kardeşim'' diye eve aldığı adamla kaçtı! Kayan taksiyi tutmaya çalıştı, yolcu aşağı düştü Türk kumpirci Bitcoin ile Elon Musk'a rakip oldu Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada Pençe Kaplan bölgesinde 6 PKK'lı daha öldürüldü