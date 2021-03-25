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THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçaklarda inceleme yapılacağı öğrenildi.

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