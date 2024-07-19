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  4. THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi

THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi

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Türk Hava Yolları, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı.

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