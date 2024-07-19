Anasayfa Video Galeriler Gündem THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 14:21 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:21 Türk Hava Yolları, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a4c4f3cc91a22d80610b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kriz Banka ATM'lerini de vurdu: ATM'ye giden eli boş dönüyor Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı CHP'den TÜİK hakkında suç duyurusu Marmara ve Çanakkale'nin hayaletleri görüntülendi Sosyal medyada canlı yayın yaparken kaza yaptılar: ''Araba da, kızlar da yalan oldu'' İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İstanbul trafiğinde sıradan bir gün: Yol verme kavgası kamerada O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu... Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı