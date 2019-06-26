Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay sınır kapılarında incelemelerde bulundu
26 Haziran 2019 17:45
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay sınır kapılarında incelemelerde bulundu
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Suriye’ye 2018 yılında 1 milyar 344 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu ihracat hacmini daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve bakanlık yetkilileriyle birlikte Gaziantep’in Karkamış, Kilis’in Elbeyli Çobanbey ile Öncüpınar sınır kapılarında...