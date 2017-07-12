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  3. 12 Temmuz 2017 08:45

Ticari taksi alt geçide uçtu: 3 yaralı

Üsküdar’da, bir ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alt geçide uçtu. Kazada taksi sürücüsü ve yolcular olmak üzere, toplam 3 kişi yaralandı.

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