Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
09 Temmuz 2019 13:05
Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
İstanbul polisinin 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 hırslık şüphelisi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul’da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken, şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı. İstanbul Asayiş...