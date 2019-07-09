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  3. 09 Temmuz 2019 13:05

Ticari taksili hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı

İstanbul polisinin 4 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda aralarında 5 taksicinin de bulunduğu 20 hırslık şüphelisi gözaltına alındı. Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul’da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken, şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı. İstanbul Asayiş...

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