Anasayfa Video Galeriler Gündem TİGEM arazisinde büyük yangın TİGEM arazisinde büyük yangın 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 01:20 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66662aab6b49bb939d0b2d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...