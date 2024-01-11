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  4. TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı

TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı

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Antalya’da yaklaşık 9 yıldır basketbol ve ragbi sporuyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken iki arkadaşının yaptığı ve son 4 yıldır TikTok’ta akım olan ‘çelme takma’ şakasının kurbanı oldu.

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