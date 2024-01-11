Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 12:05 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 12:05 Antalya’da yaklaşık 9 yıldır basketbol ve ragbi sporuyla başarıdan başarıya imza atan 17 yaşındaki Nilsu, milli takım hayalleri kurarken iki arkadaşının yaptığı ve son 4 yıldır TikTok’ta akım olan ‘çelme takma’ şakasının kurbanı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659faf6ae388460e630207c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu Ne Alaska, ne Sibiryai, ne de Kanada... Burası Türkiye'nin beyaz krallığı Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı