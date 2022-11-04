Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 10:40 Avustralyalı TikTok fenomeni Jamie-lee McCabe, gündeme gelebilmek için çektiği video pes dedirtti. Yürüyen merdivenin tutma yerlerini yalayan fenomen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6364c1f1d75cdb3a467a60c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü