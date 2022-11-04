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  4. TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar

TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar

Avustralyalı TikTok fenomeni Jamie-lee McCabe, gündeme gelebilmek için çektiği video pes dedirtti. Yürüyen merdivenin tutma yerlerini yalayan fenomen, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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