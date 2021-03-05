TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok isimli sosyal medya kanalında canlı yayın yapan fenomen Yonca Bıyıkoğlu'nun şehitler için kullandığı küfürler tepkiye neden oldu.

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