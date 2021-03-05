Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler! TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler! 05 Mart 2021 Cuma Saat: 16:55 TikTok isimli sosyal medya kanalında canlı yayın yapan fenomen Yonca Bıyıkoğlu'nun şehitler için kullandığı küfürler tepkiye neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6042385a31e1ff172847c733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Merkel ile görüştü Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an! Şehit Korgeneral Erbaş'ı, eski silah arkadaşı anlattı Hızlı ve Öfkeli 9 fragman 11 şehide yürek yakan veda Hrant Dink davası 26 Mart'a ertelendi