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  4. TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok isimli sosyal medya kanalında canlı yayın yapan fenomen Yonca Bıyıkoğlu'nun şehitler için kullandığı küfürler tepkiye neden oldu.

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