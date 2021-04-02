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TikTok fenomeninin 1 Nisan şakası viral oldu

ABD'de TikTok fenomeninin kardeşine yaptığı 1 Nisan şakası sosyal medyada gündem oldu. Kardeşine kabusu yaşatan fenomenin videosu milyonlarca kez izlendi.

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