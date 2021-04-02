Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok fenomeninin 1 Nisan şakası viral oldu TikTok fenomeninin 1 Nisan şakası viral oldu 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 11:27 ABD'de TikTok fenomeninin kardeşine yaptığı 1 Nisan şakası sosyal medyada gündem oldu. Kardeşine kabusu yaşatan fenomenin videosu milyonlarca kez izlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6066d57f22cd140c754b5e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı Türkiye'nin sonu gelmeyen haberi: Bu köpek konuşuyor! ''İbrahim Tatlıses beni tehdit etti!'' Okulda flüt faciası: 14 kişi koronavirüse yakalandı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar Tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar