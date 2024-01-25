Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TikTok için video çekerken kabusu yaşadı 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 14:21 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:21 Rize çalıştığı oto kuaföründe sosyal medya uygulaması TikTok’ta paylaşmak için video çekmek isteyen bir kişi bir anda alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b2441f3c20785d1403a6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı Bir ponzi vurgunu daha: Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira topladılar Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu