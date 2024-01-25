TikTok için video çekerken kabusu yaşadı

Rize çalıştığı oto kuaföründe sosyal medya uygulaması TikTok’ta paylaşmak için video çekmek isteyen bir kişi bir anda alev aldı.

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