Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı 03 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 10:40 İstanbul Bayrampaşa'da 8 çocuk TikTok videosu çekmek için sokakta oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ea2686ed7d99544a6a1fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaldırımda duran saksıyı önce suladı sonra çaldı Ev sahibiyle kavga eden kiracı intihar etti Hareket halindeki otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisi İstanbul'da İranlı suikast timinin İstanbul'daki keşif görüntüleri ortaya çıktı Suriyeliler turizm cenneti Fethiye'yi savaş alanına çevirdi İYİ Parti'den gündeme bomba gibi düşen video paylaşım: ''Az kaldı!'' Erdoğan ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' demişti; rekora koşuyor Yıldız Tilbe'den ''Eteğini çıkar'' diyen hayranına bomba yanıt