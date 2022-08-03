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  4. TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı

TikTok videosu çeken 8 kişi, çocuğa dehşeti yaşattı

İstanbul Bayrampaşa'da 8 çocuk TikTok videosu çekmek için sokakta oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak kaçtı.

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