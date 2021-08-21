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  4. TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada çatıda bulunan plastik panelin çökmesi sonucu 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

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