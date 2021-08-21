Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada TikTok videosu çekerken feci şekilde can verdi! O anlar kamerada 21 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 09:35 İstanbul Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada çatıda bulunan plastik panelin çökmesi sonucu 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61209ebabcb52525d95b1a07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afganistan'dan 160 kişi daha Türkiye'ye getirildi Polise hakaretler savurdu: Üniformanı üstünden çıkartacağım müptezel Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Fotoğraflar ortaya çıktı Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar!