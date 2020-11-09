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  3. 09 Kasım 2020 12:45

TikTok videosu çekmek için hayatlarını hiçe saydılar

Bursa'da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti. Ancak genç kızlar TikTok'ta paylaşacakları video yüzünden ölümle burun buruna geldi.

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