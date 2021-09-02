Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı 02 Eylül 2021 Perşembe Saat: 10:55 Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden TikTok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6130838c95b73a300f71ef53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi Bir ilimizde daha orman yangını! Alevler geceyi gündüze çevirdi Fırtına İstanbul Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı Ankara'da çatıları uçuran fırtına! 3 binanın çatısı uçtu Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı