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TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı

Esenyurt'ta kendilerine laf atıldığını iddia eden TikTok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı.

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