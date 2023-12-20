Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu 20 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 11:55 Güncelleme: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:55 TikTok'ta müstehcen yayın açtığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan G.H.'nin 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6582ac0bdc92366cad0c3153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Otomotiv devinde zam krizi: İşçiler yemekhanede eylem yaptı İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi İstanbul'da adliyede avukatlara kemik kıran saldırı kamerada Interpol'ün aradığı dolandırıcı Türkiye'de yakalandı Asrın felaketinin yıktığı ilimizdeki gizli servetin hasadı başladı ABD Kongresi İsrail protestosu: 60 gözaltı var Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem İstanbul'u sis yuttu! Göz gözü görmüyor