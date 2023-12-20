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  4. TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu

TikTok'ta müstehcen yayın yapan ''Laz Kızı'' için istenen ceza belli oldu

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TikTok'ta müstehcen yayın açtığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan G.H.'nin 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

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