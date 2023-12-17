Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 01:15 Hatay'da kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657e2191c90359467e05cda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı Meteoroloji uyarmıştı: Edirne bembeyaz! Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Çanakkale’de Kepez Deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı