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  4. TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar

TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar

Hatay'da kediyi ırmağa atarak bu anları sosyal medyada paylaşan 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

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