Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok'ta yayın yapan genç kızı akrabaları dövdü TikTok'ta yayın yapan genç kızı akrabaları dövdü 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 15:36 Güncelleme: 22 Ağustos 2024 Perşembe 15:36 İstanbul Sultangazi'de, TikTok'ta yayın yapan genç kız, akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c730e92ce372ed5b055e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü İstanbul Boğazı'nda kaçak villa skandalı: İnşaat mühürlenecek ''Erzurum'un Kralı'' bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı MSB: 38 terörist etkisiz hale getirildi İlk akşam polikliniği açıldı Nikah memurunun önce ''gelin hanım'' dedi, sonra da ''kızım''... Trump'tan kurşun geçirmez kalkanlı miting Direksiyon sınavını 3'ünü seferde geçen eşe davullu zurnalı karşılama