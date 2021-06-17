  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı''

TikTok'tan tanıştığı adama kaçmıştı! Kızından şok itiraf: ''Annem beni 4 bin liraya sattı''

Çocuklarını bırakıp TikTok'tan tanıştığı adamla kaçan İlknur Biryan, canlı yayında kocasıyla yüzleşti. Çiftin kızları Ebru'nun ''Annem beni 4 bin liraya sattı'' iddiası üzerine stüdyo buz kesti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi!
''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı
2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade
Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor
Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada
Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!''
Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu
Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var