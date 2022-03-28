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  4. TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı

TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı

Bir öğrencinin öğretmenin yüzünü avuçlayarak çektiği video tartışmalara neden olurken o videolara bir yenisi daha eklendi.

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