Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Bir öğrencinin öğretmenin yüzünü avuçlayarak çektiği video tartışmalara neden olurken o videolara bir yenisi daha eklendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624183bd3bd994103b763fdb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İğneada açıklarında mayın tespit edildi Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'yi kilitledi AK Partili isim sığınmacılara verilen ücretsiz sağlık hizmetini yalanladı Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu