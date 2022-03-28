TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı

Bir öğrencinin öğretmenin yüzünü avuçlayarak çektiği video tartışmalara neden olurken o videolara bir yenisi daha eklendi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624183bd3bd994103b763fdb" allowfullscreen></iframe>