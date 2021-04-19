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  4. Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı

Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda bir kişi, koronavirüsten ölen arkadaşının vasiyeti üzerine deste deste para dağıttı.

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