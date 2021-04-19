Anasayfa Video Galeriler Gündem Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 10:31 ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda bir kişi, koronavirüsten ölen arkadaşının vasiyeti üzerine deste deste para dağıttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d31c03de6604288005307" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köylerden geriye sadece bu kaldı Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti 9 terörist etkisiz hale getirildi Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı Sürücüsüz giden Tesla kaza yaptı: 2 ölü! Dehşet anları kamerada! Ölüme böyle gitti 58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; diziye katılan isim belli oldu