Anasayfa Video Galeriler Gündem Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada 03 Aralık 2021 Cuma Saat: 17:40 Afrika'da vahşi doğada karşı karşıya gelen fil ile timsahın kapışması kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61aa2c76230b671def632fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Mehmet Metiner'in zor anları! Halk Ekmek'e zam gelecek mi? İmamoğlu açıkladı Bunu da ilk kez gördük! Taksiciden yolcuya ilginç tepki İsmail Saymaz erken seçim için canlı yayında tarih verdi Markette dehşet kamerada! ''Dolar alıp başını gitmedi, doların buraya gelmesi istendi'' Odabaşı: ''Her türlü dışlayıcılıkla mücadelede kamusal dayanışma önemli'' Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı