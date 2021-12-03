  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada

Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada

Afrika'da vahşi doğada karşı karşıya gelen fil ile timsahın kapışması kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili Mehmet Metiner'in zor anları!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi? İmamoğlu açıkladı
Bunu da ilk kez gördük! Taksiciden yolcuya ilginç tepki
İsmail Saymaz erken seçim için canlı yayında tarih verdi
Markette dehşet kamerada!
''Dolar alıp başını gitmedi, doların buraya gelmesi istendi''
Odabaşı: ''Her türlü dışlayıcılıkla mücadelede kamusal dayanışma önemli''
Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti
TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı