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  3. 15 Haziran 2020 16:50

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Video Galeri
Balıkesir'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
Balıkesir'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı
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Katil keneden 7'nci ölüm!
Katil keneden 7'nci ölüm!
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İstanbul'da ani bastıran yağış yolları göle çevirdi!
İstanbul'da ani bastıran yağış yolları göle çevirdi!
Video Galeri
Tuz Gölü'nde yavru flamingo şöleni
Tuz Gölü'nde yavru flamingo şöleni
Video Galeri
5 teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada
5 teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada
Video Galeri
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı kamerada
Sağlık çalışanlarına palalı saldırı kamerada
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