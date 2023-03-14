Anasayfa Video Galeriler Gündem TİP Başkanı Baş'tan seçim günü için ortalığı karıştıracak çağrı: ''Kaçacaklar!'' TİP Başkanı Baş'tan seçim günü için ortalığı karıştıracak çağrı: ''Kaçacaklar!'' 14 Mart 2023 Salı Saat: 09:15 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 09:15 TİP lideri Erkan Baş katıldığı canlı yayında Kızılay Genel Başkanı'nın ismini vererek "seçimi kaybettikleri takdirde kaçacaklar, tüm uçuşları iptal edelim" çağrısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641010f85a5a4f3a6523afd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜDA PAR Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu ? Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? NASA'da görevli bilim insanı açıkladı 2.5 milyon liralık kapkaç kamerada Erdoğan ile görüşen Destici'den ilk açıklama Uzmanlar uyarmıştı... Bakan Kurum duyurdu: İlk kazmayı vurduk İstanbul'da deprem paniği! Bir anda çöktü AK Parti'nin Hüda-Par adımına çok sert sözler: ''Yazıklar olsun!'' İmamoğlu: Gücün tek elde toplanması hastalığının panzehiri, güçlü demokrasidir Deprem sonrası oluştu, vatandaş korku içinde yaşıyor