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TİP Başkanı Baş'tan seçim günü için ortalığı karıştıracak çağrı: ''Kaçacaklar!''

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TİP lideri Erkan Baş katıldığı canlı yayında Kızılay Genel Başkanı'nın ismini vererek "seçimi kaybettikleri takdirde kaçacaklar, tüm uçuşları iptal edelim" çağrısı yaptı.

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